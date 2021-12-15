В «Заре» отреагировали на слухи о возможном уходе Скрипника

Несмотря на провал на евроарене, тренера дальше хотят видеть у руля команды

Виктор Скрипник / фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник является одним из главных фаворитов на пост главного тренера «Ференцвароша».

Но по информации источника, руководство луганского клуба не хочет расставаться со специалистом. В команде доверяют наставнику, и хотят, чтобы он продолжал работу.

Текущий контракт коуча с луганчанами истекает летом, но боссы «Зари» уже дважды предложили ему новое соглашение, и рассчитывают, что в следующей кампании он останется на своем посту.

Первую половину сезона УПЛ луганчане завершили на 4-м месте, отставая от идущего на третьей строчке «Днепра-1» на 4 очка. Из Лиги конференций команды вылетела, заняв 3-е место в своей группе.

Скрипник контактировал с «Ференцварошем» и другими заграничными клубами.

Чемпионы Венгрии также интересуются еще одним украинским тренером.