В «Заре» ответили на вопрос, хотел ли «Шахтер» подписать Аллахьяра

Аллахьяр Сайдяманеш / Фото: Twitter

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов высказался об интересе к Аллахьяру Сайядманешу от других клубов.

– Все эти вопросы нужно переадресовать руководству его клуба – «Фенербахче», у которого можно было бы выяснить: хотят там продлевать арендное соглашение по Аллахьяру с «Зарей» или захотят вернуть его обратно. Мы просто не знаем, какие планы на их футболиста у стамбульского клуба. Он тренируется с нашей командой, так как срок договора о его аренде действует до 31 декабря.

– Говорят, к иранцу проявлял интерес «Шахтер». Это правда?

– К нам в клуб никаких писем не поступало. А где-то за кулисами, возможно, о чем-то и говорили. Для того чтобы вести полноценные переговоры, есть солидные отношения между клубами и рекомендации УЕФА. Они предусматривают обмен официальными письмами, в которых извещают об интересе к конкретному футболисту. На основании этих писем потом и ведутся дальнейшие переговоры. А когда говорят, что какого-то футболиста хотели одни или другие, то это не конкретика, а всего лишь слухи.

– А информацию, что к Аллахьяру есть интерес со стороны «Брюгге», читали? Насколько она соответствует действительности?

– Может, «Брюгге» хочет половину «Фенербахче» выкупить – я не знаю.

– Готова ли будет «Заря» выкупить права на Аллахьяра, если он будет играть столь же сильно, как в минувшем сезоне?

– В футболе все очень быстро меняется. Игрок, который сегодня еще не успел показать свои лучшие качества, может в течение всего двух недель продемонстрировать их в полной мере. Да так, что потом все будут о нем говорить. Как и наоборот. Времени у нас еще очень много, поэтому каждому из футболистов предстоит решать поставленные перед нами задачи. Думаю, что они будут серьезными. Помимо чемпионата и Кубка Украины «Зарю» также ожидает старт в плей-офф очередного розыгрыша Лиги Европы. Надеюсь, что футбольная осень преподнесет приятные сюрпризы для нашей команды. А там посмотрим.