В заявке сборной Франции 11 изменений по сравнению с первым матчем против Украины
Стала известна заявка сборной Франции на матч отбора ЧМ-2022 против Украины. Как сообщает пресс-служба УАФ, в этой заявке 11 изменений по сравнению с заявкой на первый матч между командами (1:1), который состоялся в марте 2021-го года.
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), Майк Меньян («Милан»), Стив Манданда («Марсель»).
Защитники: Люка Динь («Эвертон», Англия), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», Англия), Курт Зума («Вест Хэм», Англия), Тео Эрнандес («Милан», Италия), Дайо Упамекано («Бавария» Германия), Норди Мукиеле («РБ Лейпциг», Германия), Лео Дюбуа («Лион»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»).
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Жордан Верету («Рома», Италия), Орельен Тчуамени («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»).
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария», Германия), Антуан Гризманн, Тома Лемар (оба – «Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия), Карим Бензема («Реал», Испания), Мусса Диаби («Байер», Германия).
Уже известна и заявка сборной Украины на матч с Францией.
Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией.