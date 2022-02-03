Вакула: «Полесье» – серьезный и амбициозный проект»

Фото: ФК Полесье

Полузащитник «Полесья» Владислав Вакула рассказал, почему решил присоединится к команде Первой лиги.

Калитвинцев пробовал меня в середине на позиции инсайда. Можно сказать, что эта позиция новая для меня, но если хочешь помочь команде, то будешь играть на любой позиции.

Мне захотелось поработать в этом клубе, потому что это серьезный и амбициозный проект. Собрана хорошая команда, все игроки играли в УПЛ. Хотим выйти в УПЛ и показать, что Житомир - это команда, которая может показать себя в Украине и даже в Европе».