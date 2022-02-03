Красюк прокомментировал решение Усика сыграть за «Полесье»
Вакула: «Полесье» – серьезный и амбициозный проект»
Полузащитник считает, что команда может играть и в еврокубках
11:27
Фото: ФК Полесье
Полузащитник «Полесья» Владислав Вакула рассказал, почему решил присоединится к команде Первой лиги.
«В конце первого сбора я получил повреждение, сейчас восстанавливаюсь. Все идет своим чередом - надеюсь, что скоро вернусь. Мышечная травма задней поверхности бедра, поэтому на недельки три эта пауза. Надеюсь, скоро буду в общей группе.
Калитвинцев пробовал меня в середине на позиции инсайда. Можно сказать, что эта позиция новая для меня, но если хочешь помочь команде, то будешь играть на любой позиции.
Мне захотелось поработать в этом клубе, потому что это серьезный и амбициозный проект. Собрана хорошая команда, все игроки играли в УПЛ. Хотим выйти в УПЛ и показать, что Житомир - это команда, которая может показать себя в Украине и даже в Европе».
Вакула арендован до конца сезона.
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