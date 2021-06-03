«Валенсия» арендовала грузинского голкипера

У Силессена появился еще один сменщик

Георгий Мамардашвили / фото - Report.Ge

Голкипер «Динамо Тбилиси» Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» на правах аренды, сообщает пресс-служба грузинского клуба. Вратарь проведет в Испании год, и после этого, руководство «летучих мышей» решит, выкупать его или нет.

Минувший сезон Георгий провел в аренде в тбилисском «Локомотиве», где провел 16 матчей, один из которых отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает кипера в 800 тысяч евро.

Прошлую кампанию Примеры «Валенсия» закончила на 13 месте в турнирной таблице, что является для «мышей» неприемлемо плохим результатом. Боссы «оранжевых» уже сменили главного тренера, назначив на эту должность экс-наставника крепкого «Хетафе» Хосе Бордаласа, и планируют перестроить команду этим летом.

Напомним, «Валенсию» может покинуть Гонсалу Гедеш.