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«Валенсия» и «Райо Вальекано» вышли в полуфинал Кубка Испании
Определились первые участники 1/2 финала
07:24
Фото: twitter.com/valenciacf
В Испании определились первые участники полуфинала национального Кубка.
Первым в полуфинал вышло «Райо Вальекано». Команда в 1/4 финала обыграла «Мальорку» (1:0). Единственный гол забил Трехо с пенальти в конце первого тайма.
Вторым полуфиналистом стала «Валенсия». «Летучие мыши» в своем полуфинале одолели дома «Кадис» (2:1). Гостям удалось сравнять счет во втором тайме, но «Валенсия» вырвала победу под конец матча.
Еще два полуфиналиста определятся 3 февраля. «Реал» в своем матче сыграет против «Атлетика».
Также «Бетис» будет выяснять отношения с «Реал Сосьедадом».
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