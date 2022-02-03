«Валенсия» и «Райо Вальекано» вышли в полуфинал Кубка Испании

Определились первые участники 1/2 финала

Фото: twitter.com/valenciacf

В Испании определились первые участники полуфинала национального Кубка.

Первым в полуфинал вышло «Райо Вальекано». Команда в 1/4 финала обыграла «Мальорку» (1:0). Единственный гол забил Трехо с пенальти в конце первого тайма.

Вторым полуфиналистом стала «Валенсия». «Летучие мыши» в своем полуфинале одолели дома «Кадис» (2:1). Гостям удалось сравнять счет во втором тайме, но «Валенсия» вырвала победу под конец матча.

Еще два полуфиналиста определятся 3 февраля. «Реал» в своем матче сыграет против «Атлетика».

Также «Бетис» будет выяснять отношения с «Реал Сосьедадом».