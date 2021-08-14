«Валенсия» обыграла «Хетафе», играя с третьей минуты в меньшинстве

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 10
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье 2:1 Окончен
17:30 Полесье - Агробизнес 1:0 Окончен
18:30 Волынь - Ужгород 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (19 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
17:00 Челси - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Лестер - Вулверхэмптон -:- Запланирован
19:30 Норвич - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бохум -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис -:- Запланирован
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Альянс -:- Запланирован
17:45 Олимпик - Металлист -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Заря - Минай -:- Запланирован
19:30 Десна - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован

«Валенсия» обыграла «Хетафе», играя с третьей минуты в меньшинстве

Солер принес победу «летучим мышам»
Футбол Примерa (Испания)
07:52
«Валенсия» обыграла «Хетафе», играя с третьей минуты в меньшинстве
Фото: AS

«Валенсия» обыграла «Хетафе» в стартовом туре Ла Лиги.

Примечательно, что с третьей минуты хозяева играли в меньшинстве. Защитник Гильямон грубо сфолил и рефери сразу же его удалил.

Впрочем, на 10-й минуте был забит единственный мяч. Солер реализовал пенальти. Во втором тайме рефери уровнял составы, но на результат встречи это не повлияло.

Ла Лига. 1-й тур:

«Валенсия» – «Хетафе» 1:0

Гол: Солер, 10 (пен.)

«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя, Солер (Диакаби, 86), Гильямон, Черышев (Собрино, 77), Васс (Рачич, 69), Гедеш (Джейсон, 86), Макси Гомес.

«Хетафе»: Сория, Суарес (Дуро, 79), Митрович (Витоло, 46), Джене, Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Сандро Рамирес (Масиас, 67), Унал (Кукурелья, 68).

Удаления: Гильямон, 3 – Кабако, 76

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Валенсия (футбол) Хетафе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Футбол

Кривцов с помощью календаря предсказал гол Степаненко «Металлисту 1925»
Кривцов с помощью календаря предсказал гол Степаненко «Металлисту 1925»
Украинская Премьер-лига
08:10
Тренер «Бенфики»: «Предсезонной подготовкой для Яремчука будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов»
Тренер «Бенфики»: «Предсезонной подготовкой для Яремчука будут матчи чемпионата Португалии и Лиги чемпионов»
Украинские легионеры
08:10
Де Дзерби: «Я не ищу идеальный стартовый состав»
Де Дзерби: «Я не ищу идеальный стартовый состав»
Украинская Премьер-лига
07:55
«Валенсия» обыграла «Хетафе», играя с третьей минуты в меньшинстве
«Валенсия» обыграла «Хетафе», играя с третьей минуты в меньшинстве
Примерa (Испания)
07:52
Стало известно, когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ
Стало известно, когда Месси сможет дебютировать за ПСЖ
Лига 1 (Франция)
07:44
«Монако» перед матчем с «Шахтером» уступил аутсайдеру Лиги 1
«Монако» перед матчем с «Шахтером» уступил аутсайдеру Лиги 1
Лига 1 (Франция)
07:32
«Арсенал» проиграл новичку АПЛ в первом матче сезона
«Арсенал» проиграл новичку АПЛ в первом матче сезона
Премьер-Лига (Англия)
07:29
«Бавария» едва не проиграла «Гладбаху» в первом матче при Нагельсманне
«Бавария» едва не проиграла «Гладбаху» в первом матче при Нагельсманне
Бундеслига (Германия)
07:19
Чемпионат Германии. «Боруссия» М и «Бавария» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Германии. «Боруссия» М и «Бавария» сыграли вничью. Как это было
Бундеслига (Германия)
13 августа 23:25
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
6
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Все новости