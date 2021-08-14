«Валенсия» обыграла «Хетафе», играя с третьей минуты в меньшинстве

Солер принес победу «летучим мышам»

Фото: AS

«Валенсия» обыграла «Хетафе» в стартовом туре Ла Лиги.

Примечательно, что с третьей минуты хозяева играли в меньшинстве. Защитник Гильямон грубо сфолил и рефери сразу же его удалил.

Впрочем, на 10-й минуте был забит единственный мяч. Солер реализовал пенальти. Во втором тайме рефери уровнял составы, но на результат встречи это не повлияло.

Ла Лига. 1-й тур:

«Валенсия» – «Хетафе» 1:0

Гол: Солер, 10 (пен.)

«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя, Солер (Диакаби, 86), Гильямон, Черышев (Собрино, 77), Васс (Рачич, 69), Гедеш (Джейсон, 86), Макси Гомес.

«Хетафе»: Сория, Суарес (Дуро, 79), Митрович (Витоло, 46), Джене, Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Сандро Рамирес (Масиас, 67), Унал (Кукурелья, 68).

Удаления: Гильямон, 3 – Кабако, 76