«Валенсия» обыграла «Леванте» в дерби, проигрывая 0:2

Команды забили семь мячей на двоих

Фото: twitter.com/valenciacf

«Валенсия» в матче 18 тура Ла Лиги на выезде обыграла «Леванте» в дерби.

Хозяева вели 2:0 к середине первого тайма, но поединок проиграли. Дальше «Валенсия» до 85-й минуты забила четыре мяча и лишь на 90-й «Леванте» сумел отыграть еще один мяч, но спасти встречу не смог.

Команда остается все еще без побед в Ла Лиге. «Валенсия» поднялась на 7-е место.

Ла Лига. 18-й тур:

«Леванте» – «Валенсия» 3:4

Голы: Кампанья, 21, Рохер, 24, Барди, 90 – Гедеш, 44, 85, Солер, 50 (пен.), 72

«Леванте»: Карденас, Пубиль, Везу, Дуарте, Клерк, Де Фрутос (Кантеро, 86), Кампанья, Пепелу (Мелеро, 56), Моралес (Сольдадо, 77), Рохер Марти, Дани Гомес (Барди, 77).

«Валенсия»: Силлессен, Пиччини (Ирансо, 71), Диакаби, Гильямон, Гайя, Элдер Кошта, Солер, Рачич (Муса, 89), Черышев (Маркос Андре, 60), Дуро, Гедеш.