«Валенсия» забила дважды в компенсированное время и вырвала ничью у «Мальорки»
В матче десятого тура Примеры «Валенсия» на «Месталье» принимала «Мальорку».
Гости, которых считали аутсайдерами встречи, смогли оформить комфортное преимущество уже к перерыву. Счет открыл Анхель Родригес на 32-й минуте, а вскоре защитник «мышей» Диакаби удвоил счет на табло, отправив мяч в сетку своих ворот.
Во второй половине встречи «Мальорка» осталась в меньшинстве, когда Ли Кан Ин заработал удаление.
Когда казалось уже, что победа в руках островитян, хозяева совершили подвиг и забили дважды в компенсированное время матча. Очки для «мышей» спасли Гонсалу Гедеш и Хосе Гайя.
Примера, 10-й тур
«Валенсия» – «Мальорка» 2:2
Голы: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+8 – Анхель, 32, Диакаби, 38 (пен.)
«Валенсия»: Силлессен, Фулькье (Джейсон, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби (Альдерете, 46), Гайя, Васс, Рачич (Солер, 46), Гедеш, Элдер Кошта, Макси Гомес (Маркос Андре, 46), Дуро (Вальехо, 64).
«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес (Лаго Джуниор, 75), Руис де Галаррета (Батталья, 75), Баба, Ли Кан Ин, Санчес (Коста, 85), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 63).
Предупреждения: Диакаби (14), Ли Кан Ин (31), Макси Гомес (34), Васс (52), Пратс (55), Оливан (77), Батталья (90), Вальехо (90).
Удаление: Ли Кан Ин (55).
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