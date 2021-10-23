«Валенсия» забила дважды в компенсированное время и вырвала ничью у «Мальорки»

Подопечные Бордаласа не отпустили островитян вперед в таблице

Хосе Гайя / фото - Valencia FC

В матче десятого тура Примеры «Валенсия» на «Месталье» принимала «Мальорку».

Гости, которых считали аутсайдерами встречи, смогли оформить комфортное преимущество уже к перерыву. Счет открыл Анхель Родригес на 32-й минуте, а вскоре защитник «мышей» Диакаби удвоил счет на табло, отправив мяч в сетку своих ворот.

Во второй половине встречи «Мальорка» осталась в меньшинстве, когда Ли Кан Ин заработал удаление.

Когда казалось уже, что победа в руках островитян, хозяева совершили подвиг и забили дважды в компенсированное время матча. Очки для «мышей» спасли Гонсалу Гедеш и Хосе Гайя.

Таблица испанской Примеры.

Примера, 10-й тур

«Валенсия» – «Мальорка» 2:2

Голы: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+8 – Анхель, 32, Диакаби, 38 (пен.)

«Валенсия»: Силлессен, Фулькье (Джейсон, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби (Альдерете, 46), Гайя, Васс, Рачич (Солер, 46), Гедеш, Элдер Кошта, Макси Гомес (Маркос Андре, 46), Дуро (Вальехо, 64).

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес (Лаго Джуниор, 75), Руис де Галаррета (Батталья, 75), Баба, Ли Кан Ин, Санчес (Коста, 85), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 63).

Предупреждения: Диакаби (14), Ли Кан Ин (31), Макси Гомес (34), Васс (52), Пратс (55), Оливан (77), Батталья (90), Вальехо (90).

Удаление: Ли Кан Ин (55).