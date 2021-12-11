«Валенсия» в концовке вырвала победу над «Эльче» и обогнала «Барселону» в таблице
В матче 17-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле принимала «Эльче».
Гонсалу Гедеш помог хозяевам открыть счет на 23-й минуте встречи.
На 75-й минуте гости смогли вернуть равенство на табло, благодаря голу Бойе.
Но на 84-й минуте подопечным Бордаласа удалось вырвать победу, благодаря голу Пиччини.
Победа помогла «мышам» приблизиться к зоне еврокубков и обогнать в таблице «Барселону». Правда у «блаугранас» есть еще два матча в запасе.
Примера, 17-й тур
«Валенсия» – «Эльче» 2:1
Голы: Гедеш, 23, Пиччини, 84 – Бойе, 75
«Валенсия»: Силлессен, Фулькье, Диакаби, Гильямон, Тони Лато (Пиччини, 20), Васс (Куандреди, 82), Солер, Гедеш (Маркос Андре, 82), Элдер Кошта (Черышев, 82), Макси Гомес, Дуро (Муса, 90).
«Эльче»: Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Барраган (Хосан, 73), Фидель (Бенедетто, 61), Марконе (Гумбау, 61), Маскарель (Каррильо, 88), Моренте (Милья, 46), Лукас Перес, Бойе.
Предупреждения: Макси Гомес (34), Моренте (41), Васс (48), Роко (90), Фулькье (90).
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