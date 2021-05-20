«Валенсия» расторгла соглашение с главным тренером
«Валенсию» в следующем сезоне возглавит тренер «Хетафе»
Хосе Бордалас заключит с клубом 3-летний контракт
20 мая 21:55
Хосе Бордалас / фото - Getty Images
Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас с нового сезона будет тренировать «Валенсию». Об этом сообщает журналист Carrusel Madrid Антонио Самбрано.
Последний матч специалиста в «Хетафе» состоится 23 мая – против «Гранады». После этого 57-летний испанец заключит с «Валенсией» контракт на три сезона.
«Валенсия» за тур до конца Примеры идет на 13-м месте, «Хетафе» – на 16-м.
Напомним, президента FIFA обвиняют в причастности к созданию Суперлиги.
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