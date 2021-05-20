«Валенсию» в следующем сезоне возглавит тренер «Хетафе»

Хосе Бордалас заключит с клубом 3-летний контракт

Хосе Бордалас / фото - Getty Images

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас с нового сезона будет тренировать «Валенсию». Об этом сообщает журналист Carrusel Madrid Антонио Самбрано.

Последний матч специалиста в «Хетафе» состоится 23 мая – против «Гранады». После этого 57-летний испанец заключит с «Валенсией» контракт на три сезона.

«Валенсия» за тур до конца Примеры идет на 13-м месте, «Хетафе» – на 16-м.

Напомним, президента FIFA обвиняют в причастности к созданию Суперлиги.