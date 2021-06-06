Валуев – о форме сборной Украины: «Мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория РФ»

Экс-боксер считает политизацию спорта некрасивым действием

Николай Валуев / Фото: championat.com

Бывший супертяжеловес, а ныне политический деятель Николай Валуев прокомментировал новую игровую форму сборной Украины по футболу, в которой команда будет выступать на предстоящем Евро-2020:



Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины. Здесь есть определенная хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно. Политика – такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория Российской Федерации. Это не обсуждается.

Критически о новом облачении украинских футболистов высказались также российский комментатор и депутат Госдумы России.