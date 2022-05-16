«Вам не дадут героя!» Тесть экс-игрока «Шахтера» погиб на Донбассе

В семье Ивана Петряка произошло горе

Иван Петряк

Украинский полузащитник «Фехервара» Иван Петряк в Instagram сообщил о гибели своего тестя на фронте около Авдеевки. 12 мая футболист вместе с супругой Юлией начали активные поиски своего родственника в соцсетях, на тот момент 48-летний Иван Петренко уже около недели не выходил на связь. К сожалению, самые страшные опасения семьи экс-игрока «Шахтера» подтвердились: