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«Вам не дадут героя!» Тесть экс-игрока «Шахтера» погиб на Донбассе

В семье Ивана Петряка произошло горе
Футбол Украинские легионеры
21:52
«Вам не дадут героя!» Тесть экс-игрока «Шахтера» погиб на Донбассе
Иван Петряк

Украинский полузащитник «Фехервара» Иван Петряк в Instagram сообщил о гибели своего тестя на фронте около Авдеевки. 12 мая футболист вместе с супругой Юлией начали активные поиски своего родственника в соцсетях, на тот момент 48-летний Иван Петренко уже около недели не выходил на связь. К сожалению, самые страшные опасения семьи экс-игрока «Шахтера» подтвердились:



 Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что бронзовый призер Олимпиады-2008 потерял отца в боях под Изюмом.

 

Источник: XSPORT
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Теги

Иван Петряк Шахтер Донецк Фехервар

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