«Вам не дадут героя!» Тесть экс-игрока «Шахтера» погиб на Донбассе
В семье Ивана Петряка произошло горе
21:52
Иван Петряк
Украинский полузащитник «Фехервара» Иван Петряк в Instagram сообщил о гибели своего тестя на фронте около Авдеевки. 12 мая футболист вместе с супругой Юлией начали активные поиски своего родственника в соцсетях, на тот момент 48-летний Иван Петренко уже около недели не выходил на связь. К сожалению, самые страшные опасения семьи экс-игрока «Шахтера» подтвердились:
Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что бронзовый призер Олимпиады-2008 потерял отца в боях под Изюмом.
Комментарии 0