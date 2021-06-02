«Лейпциг» ушел от поражения от «Вольфсбурга», проигрывая 0:2
Ван Боммель возглавил «Вольсфбург»
Команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне
14:41
Фото: Sky
«Вольфсбург» объявил о назначении тренером Марка ван Боммеля.
Он подписал контракт на два сезона, сообщает сайт клуба. Голландец сменил Оливера Гласнера, который покинул клуб в конце минувшего сезона.
Предыдущий наставник вывел «Вольфсбург» в Лигу чемпионов по итогам сезона Бундеслиги.
Ван Боммель был без работы 1,5 года после того как ушел из ПСВ.
Комментарии 0