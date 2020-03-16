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Ван де Бек хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник летом может сменить клуб
16 марта 11:13
Донни ван де Бек / фото - Getty Images
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек летом может сменить клуб, сообщает Daily Mail.
По данным источника, 23-летний футболист недоволен своим положением в команде, поэтому хочет сменить клуб или отправиться в аренду. По слухам, в данный момент интерес к игроку проявляют «Рома» и «Наполи».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» лишился еще одного форварда.