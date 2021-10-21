Ван де Бек не намерен уходит из МЮ, несмотря на малое количество игрового времени
Ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно
Голландский полузащитник не вернется на родину
19:56
Донни ван де Бек / Фото - vbetnewsХавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек зимой может сменить клубную прописку.
Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» не ведутся переговоры о трансфере Донни ван де Бека. Слухи о его возможном возвращении в нидерландский клуб в январе названы неправдивыми всеми сторонами. Но есть большие шансы, что Донни уйдет из «Манчестер Юнайтед» в январе».
Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в сентябре 2020 года за €39 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» лишь 3 матча во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость Донни составляет €25 миллионов.
МЮ забил 300 мячей под руководством норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера.
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