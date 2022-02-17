Защитник «Интера»: «Доминировали в матче с «Ливерпулем», но остались ни с чем»
Ван Дейк: «Еще до матча с «Интером» обсуждали, что нам придется терпеть»
«Красные» дожали «нерадзурри» в концовке первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов
12:11
Вирджил ван Дейк / Фото - ФК Ливерпуль
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интер» (2:0). Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Здесь очень нелегко играть. Это очень хорошая команда с хорошо поставленной игрой, которую трудно сломать. В конечном счете «стандарты» вновь сыграли важную роль. Мы провели солидный матч и добились очень хорошего результата для гостевой встречи.
Они очень хорошо оборонялись. Нам пришлось нелегко, но, на мой взгляд, мы заслужили эту победу. В Ливерпуле будет не легче.
Понимали, что можем оказаться под давлением, потому что это Лига чемпионов. Еще до матча обсуждали, что нам придется терпеть, и мы должны быть готовы к этому. Мы очень хорошо сыграли и сохранили ворота на замке.
Соотечественник ван Дейка из «Интера» Дензел Думфрис считает результат несправедливым.
Комментарии 0