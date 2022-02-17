Ван Дейк: «Еще до матча с «Интером» обсуждали, что нам придется терпеть»

Вирджил ван Дейк / Фото - ФК Ливерпуль

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интер» (2:0). Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Они очень хорошо оборонялись. Нам пришлось нелегко, но, на мой взгляд, мы заслужили эту победу. В Ливерпуле будет не легче.

Понимали, что можем оказаться под давлением, потому что это Лига чемпионов. Еще до матча обсуждали, что нам придется терпеть, и мы должны быть готовы к этому. Мы очень хорошо сыграли и сохранили ворота на замке.