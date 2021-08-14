«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с ван Дейком
Ван Дейк: «Мне не потребовалось слишком много времени, чтобы почувствовать себя в «Ливерпуле» как дома»
Защитник продлил контракт
10:13
Фото: Liverpool FC
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал пресс-службе клуба продление контракта с клубом.
«С первого дня в команде я увидел высокую оценку от болельщиков, моих товарищей по команде и персонала, так что сразу смог стать очень важным игроком этого футбольного клуба. Честно говоря, мне не потребовалось слишком много времени, чтобы почувствовать себя как дома благодаря моим коллегам».
Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
Голландец играет в «Ливерпуле» с 2018-го года.
Комментарии 0