Ван Дейк: «Мне не потребовалось слишком много времени, чтобы почувствовать себя в «Ливерпуле» как дома»
Ван Дейк – о возвращении после травмы: «Я не робот, не могу моментально восстановиться на 100 процентов»
Защитник «Ливерпуля» отметил свое желание выйти на матч с «Норвичем»
14:55
Вирджил ван Дейк / Фото - readfootballЗащитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил свою физическую форму после матча 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:0).
Цитирует ван Дейка Goal.
«Возвращение на поле – не конец главы, я пока набираю форму, хотел пойти на поле, сыграть в первом туре, мне это нужно было. Это поможет мне прибавить. Я знаю свой организм и понимаю, что во многом я должен стать сильнее. Я не робот, не могу моментально восстановиться на 100 процентов».
В минувшем сезоне ван Дейк сыграл за мерсисайдцев 8 матчей и забил один гол. Игрок не появлялся на поле в официальных матчах с октября 2020 года из-за травмы колена в матче с «Эвертоном».
А тем временем «Ливерпуль» и полузащитник команды Джордан Хендерсон близки к заключению новой сделки.
Комментарии 0