Ван Дейк выбрал лучшего между Роналду и Месси

Голландцу довелось играть против двух величайших игроков последних лет

Вирджил ван Дейк / фото - Eurosport

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк назвал лучшего игрока в мире. Игрока цитирует Liverpool Echo.

«Месси все еще лучший игрок в мире. У него и Роналду были какие-то нереальные цифры за последние десятилетия, удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как в 2019 году у нас была сложная ночь в Барселоне».

Аргентинец здорово потрепал нервы обороне «Ливерпуля», когда забил в ворота Алиссона дубль на Камп Ноу. Правда во втором матче «скаузерам» удалось не только нейтрализовать великого футболиста, но и совершить один из самых памятных камбэков в истории ЛЧ, обыграв каталонцев на «Энфилде» со счетом 4:0.

А вот во время последней встречи ван Дейка с Роналду в финале Лиги наций, португальцу забить не удалось. Единственный гол в той встрече оказался на счету Гонсалу Гедеша.

Но теперь защитнику предстоит намного чаще играть с Криштиану, ведь легендарный форвард вернулся в АПЛ в состав МЮ – прямых конкурентов «Ливерпуля» за титул чемпиона Англии.

Напомним, тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что не знает чем думал Месси, когда переходил в ПСЖ.