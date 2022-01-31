Ванат не интересен «Заре»
Ванат и еще 27 игроков «Динамо» прибыли на второй сбор
Первый этап подготовки форвард провел с «Черноморцем» Романа Григорчука
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» прибыло в Анталию на второй сбор. В составе команды – 28 футболистов.
Голкиперы: Бущан, Бойко, Моргун
Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко
Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат
Самолет приземлился в Турции сегодня, 31 января, около двух часов. А в 17:00 по Киеву «бело-синих» ждет спарринг с «Лудогорцем».
Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Владислав Ванат не интересен «Заре».
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