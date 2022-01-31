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Ванат и еще 27 игроков «Динамо» прибыли на второй сбор

Первый этап подготовки форвард провел с «Черноморцем» Романа Григорчука
Футбол Украинская Премьер-лига
15:22
Ванат и еще 27 игроков «Динамо» прибыли на второй сбор
Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» прибыло в Анталию на второй сбор. В составе команды – 28 футболистов.

Голкиперы: Бущан, Бойко, Моргун

Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко

Форварды: Кулач, Беседин, Шкурин, Ванат

Самолет приземлился в Турции сегодня, 31 января, около двух часов. А в 17:00 по Киеву «бело-синих» ждет спарринг с «Лудогорцем».

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Владислав Ванат не интересен «Заре».

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Владислав Ванат Лудогорец

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