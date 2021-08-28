Ванат: «Наконец-то я забил этот дебютный мяч. Продолжаем работать»

Арендованный у «Динамо» форвард «Черноморца» отличился в шестом для себя матче в УПЛ

Владислав Ванат / Фото - Футбол 1/2/3

Арендованный у «Динамо» нападающий «Черноморца» Владислав Ванат поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями в связи со своим дебютным голом в УПЛ. Ему удалось отличиться в матче шестого тура против «Александрии» (2:2).

Приятно забить гол. Наконец-то я забил этот дебютный мяч. Хотел помочь команде добыть три очка, но получилось взять только одно. Не сильно довольны концовкой игры, но ничего. Продолжаем работать. Тренер говорил, что «Александрия» будет стараться играть вперед и могут появиться зоны за спиной у защитников. Нужно постараться вбегать в эти зоны. Мы потеряли победу. Стараемся выходить на каждую игру и побеждать. Играли дома и хотели победить для болельщиков, но, к сожалению, на последних минутах пропустили нелепый гол и упустили эту победу.

Напомним, Ванату удалось отличиться дебютным забитым мячом в шестом для себя матче в элитном дивизионе.