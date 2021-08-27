Экс-игрок «Динамо» Клейтон близок к переезду в МЛС
Ванат отличился дебютным голом в УПЛ
Арендованный у «Динамо» форвард помог «Черноморцу» добыть очко с «Александрией»
Владислав Ванат / Фото - Спортивка
«Черноморец» в матче шестого тура украинской Премьер-лиги сыграл вничью с «Александрией» (2:2). Нападающий Владислав Ванат своим голом помог одесситам во второй раз выйти вперед.
Забитый арендованным у «Динамо» игроком, мяч стал для него дебютным в УПЛ. Ему удалось его оформить в шестом поединке.
Ванат провел свой первый матч в элите в конце прошлого сезона. Тогда киевляне разгромили «Колос» (3:0).
Напомним, 19-летний форвард будет выступать за «Черноморец» до конца сезона.
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