Варан: «На Евро больше всех впечатлили Бельгия и Нидерланды»

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился мыслями сайту UEFA о соперниках в плей-офф на Евро-2020.
«Швейцария – команда, которая не боится играть в футбол, они много забивают. У нас нет права на ошибку. Посмотрим, сможем ли мы справиться с ними. Мы должны будем действовать эффективно.
С момента начала Евро-2020 больше остальных меня впечатлили Бельгия и Нидерланды».
Франция сыграет против Швейцарии 28 июня.
Онлайн трансляция Франция - Швейцария.
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