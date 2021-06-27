Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Варан: «На Евро больше всех впечатлили Бельгия и Нидерланды»

Защитник также настроен на игру со Швейцарией
Футбол Евро-2020
17:42
Варан: «На Евро больше всех впечатлили Бельгия и Нидерланды»
Фото: AFP

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился мыслями сайту UEFA о соперниках в плей-офф на Евро-2020.

«Швейцария – команда, которая не боится играть в футбол, они много забивают. У нас нет права на ошибку. Посмотрим, сможем ли мы справиться с ними. Мы должны будем действовать эффективно.

С момента начала Евро-2020 больше остальных меня впечатлили Бельгия и Нидерланды».

Франция сыграет против Швейцарии 28 июня.

Онлайн трансляция Франция - Швейцария.

Видео трансляция Франция – Швейцария.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Франция – Швейцария сборная Швейцарии (футбол) сборная Франции (футбол) Рафаэль Варан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Защитник сборной Франции не считает свою команду фаворитом турнира
Защитник сборной Франции не считает свою команду фаворитом турнира
Футбол Евро-2020
12:40
Матч Франция – Швейцария обслужат аргентинские арбитры
Матч Франция – Швейцария обслужат аргентинские арбитры
Футбол Евро-2020
26 июня 13:51
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
26 июня 12:45
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
26 июня 12:37

Новости: Футбол

Варан: «На Евро больше всех впечатлили Бельгия и Нидерланды»
Варан: «На Евро больше всех впечатлили Бельгия и Нидерланды»
Евро-2020
17:42
Буряк: «Швеция – такая же команда, как Украина, но соперник непростой»
Буряк: «Швеция – такая же команда, как Украина, но соперник непростой»
Сборная Украины
17:25
«Волынь» объявила имя нового тренера
«Волынь» объявила имя нового тренера
Первая лига
17:10
Итальянский клуб начнет переговоры с «Динамо» по Супряге
Итальянский клуб начнет переговоры с «Динамо» по Супряге
Украинская Премьер-лига
16:53
Игрок Бельгии: «Роналду может забить отовсюду. Должны держать его подальше от штрафной»
Игрок Бельгии: «Роналду может забить отовсюду. Должны держать его подальше от штрафной»
Евро-2020
16:25
СМИ: Кулач покинет «Ворсклу»
СМИ: Кулач покинет «Ворсклу»
Украинская Премьер-лига
16:08
Тренер Чехии рассказал, за счет чего команда может добиться успеха с Нидерландами
Тренер Чехии рассказал, за счет чего команда может добиться успеха с Нидерландами
Евро-2020
15:54
Де Йонг: «Нидерланды еще развиваются. Процесс пока не завершен»
Де Йонг: «Нидерланды еще развиваются. Процесс пока не завершен»
Евро-2020
15:33
Арендованный у «Динамо» защитник не продолжит выступать за «Металлист»
Арендованный у «Динамо» защитник не продолжит выступать за «Металлист»
Первая лига
15:07
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45