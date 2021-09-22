Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
Варан – о Роналду: «Лучше, когда он играет за нас, а не против нас»
Защитник высказался о роли новичка в МЮ
12:27
Фото: Sky Sports
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал marca игру и роль форварда Криштиану Роналду в команде.
«То, что он сохраняет уровень своей игры в таком возрасте, не случайно.
Он пример. Здорово работать, играть и находиться рядом с ним. Он создан, чтобы побеждать, забивать голы, поэтому лучше, если он будет с нами.
Мы знаем его ауру. Он невероятный профессионал. Это лучше, когда он играет за нас, а не против нас».
Роналду забил уже четыре мяча за МЮ. Он мог оказаться в «Атлетико».
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