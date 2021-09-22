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Варан – о Роналду: «Лучше, когда он играет за нас, а не против нас»

Защитник высказался о роли новичка в МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:27
Варан – о Роналду: «Лучше, когда он играет за нас, а не против нас»
Фото: Sky Sports

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал marca игру и роль форварда Криштиану Роналду в команде.

«То, что он сохраняет уровень своей игры в таком возрасте, не случайно.

Он пример. Здорово работать, играть и находиться рядом с ним. Он создан, чтобы побеждать, забивать голы, поэтому лучше, если он будет с нами.

Мы знаем его ауру. Он невероятный профессионал. Это лучше, когда он играет за нас, а не против нас».

Роналду забил уже четыре мяча за МЮ. Он мог оказаться в «Атлетико».

Андрей Усмонов
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

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