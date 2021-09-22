Варан – о Роналду: «Лучше, когда он играет за нас, а не против нас»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал marca игру и роль форварда Криштиану Роналду в команде.

Он пример. Здорово работать, играть и находиться рядом с ним. Он создан, чтобы побеждать, забивать голы, поэтому лучше, если он будет с нами.

Мы знаем его ауру. Он невероятный профессионал. Это лучше, когда он играет за нас, а не против нас».