Варан: «Роналду – лучший пример менталитета победителя в мире»
Варан – об уходе из «Реала»: «Я не захотел находиться в зоне комфорта»
Летом француз перешел в «Манчестер Юнайтед»
19 сентября 17:31
Фото: Goal.com
Французский центральный защитник Рафаэль Варан рассказал о решении перейти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Слова 28-летнего игрока приводит Sky Sports:
«Мой уход из Мадрида? Это было личное решение. Я нуждался в новом вызове и новых эмоциях. Я провел исключительную карьеру в Мадриде.
Моя карьера превышала все ожидания, которые можно было бы оправдать. Я думаю, что мой переход в МЮ – новое приключение. Я не захотел находиться в зоне комфорта».
Ранее Варан рассказал о влиянии Криштиану Роналду на «Манчестер Юнайтед».
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