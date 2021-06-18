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Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020

Защитник покинет клуб
Футбол Примерa (Испания)
18:47
Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020
Фото: Marca

Защитник «Реала» Рафаэль Варан решил покинуть команду.

О своем решении француз объявит после Евро-2020, сообщает El Golazo de Gol. 28-летний игрок хочет играть в АПЛ.

Контракт Варана с «Реалом» рассчитан еще на год и он попросит клуб отпустить его. На него претендуют «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Защитник играет за «Реал» с 2011 года. Накануне, команду покинул Серхио Рамос.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Рафаэль Варан

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