Варан: «Роналду – лучший пример менталитета победителя в мире»

Француз знаком с португальцем уже почти десять лет

Криштиану Роналду и Рафаэль Варан / фото - Goal

Защитник МЮ Рафаэль Варан прокомментировал для Sky Sports игру бок о бок с легендарным форвардом Криштиану Роналду:

«Я думаю, Криштиану – лучший пример профессиональной этики и менталитета победителя в мире. Играя рядом с таким футболистом, ты становишься лучше день ото дня. Он играет на столь высоком уровне в таком возрасте только потому, что восхитительно работает. Я очень рад играть рядом с ним».

Этим летом оба футболиста облачились в красные футболки. Ранее они вместе выступали в составе мадридского «Реала» в период с 2011 по 2018 годы (Роналду пришел в команду на два года раньше – в 2009, а Варан покинул команду на три года позже португальца – в 2021), где успели собрать всевозможные кубки, включая 4 трофея Лиги чемпионов.

Напомним, форвард «Бирмингема» заявил, что повторил бы за Роналду, даже если бы тот ел лошадиные фекалии.