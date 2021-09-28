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Варан: «У МЮ огромный потенциал. Мы на верном пути и постоянно прибавляем»
Защитник «Манчестер Юнайтед» – о неудачном старте сезона
28 сентября 21:42
Рафаэль Варан / фото - Getty Images
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал о моральном состоянии команды после неудачного старта сезона (3 поражения в 4-х матчах). Цитирует Варана портал Teamtalk.
«У нас качественный состав, потенциал огромен, я верю в это. Мы усердно работаем на тренировках. Думаю, мы постоянно прибавляем. С начала сезона мы движемся лишь вверх. У нас и талантливая, и опытная команда. У нас есть все, чтобы верить в успех.
Надо сосредоточиться на мелочах, но продолжать верить в себя и сохранять позитивный настрой. Мы на верном пути».
Напомним, Сульшер рассказал о целях МЮ на сезон.
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