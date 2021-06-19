Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020
Варан: «Венгрия очень опасна и максимально мотивированна»
Защитник сборной Франции отметил погодные условия перед предстоящем матчем на Евро-2020
Рафаэль Варан / Фото - football365Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Евро-2020 против команды Венгрии, который состоится 19 июня.
Цитирует Варана официальный сайт UEFA.
«Будет очень непросто играть в жару, в середине дня, на заполненном стадионе. Соперник будет биться за то, чтобы сохранить какие-то шансы в турнире. Сборная Венгрии совсем не похожа на команду Германии, но и она очень опасна и максимально мотивированна. Поэтому нам самим следует действовать максимально эффективно, находить слабые места у соперника и сохранять защитные построения».
Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия – Франция. Видео трансляция матча Венгрия – Франция. Начало – 16:00 по киевскому времени.
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