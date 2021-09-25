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Варди исправился после автогола и дублем помог «Лестеру» вырвать ничью

«Эвертон» уверенно справился с «Норвичем», а «Уотфорд» и «Ньюкасл» расписали мировую
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:06
Варди исправился после автогола и дублем помог «Лестеру» вырвать ничью
Джейми Варди / фото - BBC

В матче шестого тура АПЛ «Лестер» на своем поле принимал «Бернли».

Лидер «лис» Джейми Варди на 12 минуте поучаствовал в голе соперника – именно от форварда мяч оказался в воротах хозяев.

Под конец первого тайма англичанин решил реабилитироваться и забил уже в ворота «Бернли», но гости почти моментально вновь вышли вперед, усилиями Корне.

Под занавес встречи все тот же Варди забил свой третий мяч в игре – оформил дубль и сравнял счет.

АПЛ, 6-й тур

«Лестер – «Бернли» 2:2

Голы: Варди, 37, 85 – Варди, 12 (автогол), Корне, 40.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра (Кастань, 46), Вестергор, Сеюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс, Сумаре (Ихеаначо, 62), Барнс, Варди, Лукман (Мэддисон, 78).

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Вествуд, Браунхилл, Макнил (Леннон, 87), Вуд, Выдра (Барнс, 75), Корне (Гудмундссон, 45).

Предупреждения: Вестергор (5), Корне (45), Вествуд (60), Гудмундссон (68), Барнс (77), Тарковски (90).

«Эвертон» – «Норвич» 2:0

Голы: Таунсенд, 29(пенальти), Дукуре, 77.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Таунсенд (Гордон, 76), Ивоби (Доббин, 89), Аллан, Дукуре, Грэй (Дэвис, 83), Рондон.

«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак (Рашица, 69), Уильямс (Яннулис, 86), Маклин, Ле-Мелу, Норманн (Цолис, 69), Пукки, Сарджент.

Предупреждения: Кабак (54), Динь (56), Ле-Мелу (80), Уильямс (84), Гордон (90).

«Уотфорд – «Ньюкасл» 1:1

Голы: Сарр, 72 – Логнстафф, 23.

«Уотфорд»: Фостер, Фемения (Нгакиа, 67), Кэткарт, Трост-Эконг, Роуз, Сиссоко, Клеверли (Туфан, 46), Куцка (Жоао Педро, 64), Кинг, Деннис (Этебо, 75), Сарр.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Кларк, Фернандес, Альмирон (Мерфи, 79), Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Уиллок (Гэйл, 83), Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждения: Деннис (17), Манкильо (18), Ритчи (30), Трост-Эконг (40), Роуз (56), Кэткарт (69), Дарлоу (90).

Павел Харченко
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Лестер Сити Джейми Варди Эвертон

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