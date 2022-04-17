Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро»
VARварское решение. Арбитр назначил несуществующий пенальти
Зачем тогда нужен VAR?
«Аль-Ахли» – «Раджа Касабланка» / Фото: tellerreport.comСостоялся первый матч 1/4 финала Африканской Лиги чемпионов, в котором египетский «Аль-Ахли» не без помощи арбитра обыграл «Раджу Касабланку» – 2:1.
На 13-й минуте матча к себе все внимание привлек главный арбитр матча Джин Ндала. Рефери назначил в ворота гостей пенальти, которого не было. Джин Ндала даже ходил к монитору, чтобы внимательно рассмотреть эпизод на видео, но увы, видеоповтор не помог. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой, которой не было. Стоит отметить, что в обзоре на YouTube канале CAF скандальный момент был вырезан.
# # pic.twitter.com/SDMnq7uo1h— (@ClassicDes) April 16, 2022
Роналдо стал владельцем еще одного футбольного клуба.
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