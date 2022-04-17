VARварское решение. Арбитр назначил несуществующий пенальти

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 9
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 42) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Окончен
17:00 Эвертон - Кристал Пэлас -:- Перенесен
17:00 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Окончен
19:30 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Ланс 1:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 6:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Ювентус - Болонья 1:1 Окончен
21:45 Лацио - Торино 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Осасуна 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо 5:0 2-й тайм
Футбол (9 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лидс - Челси : Перенесен
16:15 Вест Хэм - Бернли 1:1 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо 5:0 2-й тайм
21:45 ПСЖ - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Бавария 0:3 Окончен
20:30 Байер - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Эспаньол 2:1 Окончен
22:00 Севилья - Реал -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Наполи - Рома -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Кадис -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
19:10
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс - Краматорск

VARварское решение. Арбитр назначил несуществующий пенальти

Зачем тогда нужен VAR?
Футбол В мире
18:33
VARварское решение. Арбитр назначил несуществующий пенальти
«Аль-Ахли» – «Раджа Касабланка» / Фото: tellerreport.com
Состоялся первый матч 1/4 финала Африканской Лиги чемпионов, в котором египетский «Аль-Ахли» не без помощи арбитра обыграл «Раджу Касабланку» – 2:1.

На 13-й минуте матча к себе все внимание привлек главный арбитр матча Джин Ндала. Рефери назначил в ворота гостей пенальти, которого не было. Джин Ндала даже ходил к монитору, чтобы внимательно рассмотреть эпизод на видео, но увы, видеоповтор не помог. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой, которой не было. Стоит отметить, что в обзоре на YouTube канале CAF скандальный момент был вырезан. 




Роналдо стал владельцем еще одного футбольного клуба
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

VARварское решение. Арбитр назначил несуществующий пенальти
VARварское решение. Арбитр назначил несуществующий пенальти
В мире
18:33
Степаненко: «Украина демонстрирует смелость не только последние 50 дней, но и на протяжении всей истории»
Степаненко: «Украина демонстрирует смелость не только последние 50 дней, но и на протяжении всей истории»
Украинская Премьер-лига
15:16
Разбомбленный рашистами стадион в Чернигове убрали и провели на нем футбольный матч
Разбомбленный рашистами стадион в Чернигове убрали и провели на нем футбольный матч
Украинская Премьер-лига
14:39
14 футболистов украинского клуба вступили в ряды ВСУ
14 футболистов украинского клуба вступили в ряды ВСУ
Украинская Премьер-лига
14:10
Скрипник может возглавить польский клуб
Скрипник может возглавить польский клуб
Украинская Премьер-лига
13:25
Григорчук: «После войны возрождение украинского футбола будет проходить достаточно быстро»
Григорчук: «После войны возрождение украинского футбола будет проходить достаточно быстро»
Украинская Премьер-лига
13:10
«Динамо» отказалось отправлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля
«Динамо» отказалось отправлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля
Украинская Премьер-лига
12:57
Известный украинский комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный украинский комментатор вступил в ряды ВСУ
Украинская Премьер-лига
10:03
Матвиенко может стать одноклубником Миколенко в «Эвертоне»
Матвиенко может стать одноклубником Миколенко в «Эвертоне»
Украинская Премьер-лига
09:30
Все новости

Популярные новости

Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
5
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
1
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
5
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
3
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
Все новости