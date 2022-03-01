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«Вас и ваших детей закроют навсегда». Миколенко угрожает Дзюбе и другим «обосраным» российским футболистам

Защитник «Эвертона» призвал перестать молчать
Футбол В Украине
19:35
«Вас и ваших детей закроют навсегда». Миколенко угрожает Дзюбе и другим «обосраным» российским футболистам
Фото: Эвертон

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в своем Instagram призвал российских футболистов не молчать по поводу военного вторжения россии в Украину:

Пока ты, су*а, молчишь, Артем Дзюба, и твои обосраные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей за*упе на всю вашу жизнь и главное жизнь ваших деетй. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи.

 

Также по экс-игроку сборной россии проехался легионер «Динамо».

Олег Шумейко-младший
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Виталий Миколенко

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