«Говно бл*ть». Легионер «Динамо» послал на х*й бывшего игрока сборной россии, поддерживающего оккупантов
«Вас и ваших детей закроют навсегда». Миколенко угрожает Дзюбе и другим «обосраным» российским футболистам
Защитник «Эвертона» призвал перестать молчать
Фото: Эвертон
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко в своем Instagram призвал российских футболистов не молчать по поводу военного вторжения россии в Украину:
Пока ты, су*а, молчишь, Артем Дзюба, и твои обосраные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей за*упе на всю вашу жизнь и главное жизнь ваших деетй. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи.
Также по экс-игроку сборной россии проехался легионер «Динамо».