«Ваша работа намного легче нашей». Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения «Интеру»

Главный тренер «Ромы» расстроен исходом матча 16-го тура Серии А

Жозе Моуриньо / фото - Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не стал отвечать на вопросы журналистов после разгромного поражения «Интеру» (0:3) в матче 16-го туре Серии А.

Первому из журналистов, который хотел задать вопрос, Моуриньо сразу заявил:

«Ваша работа намного проще нашей, именно поэтому мы зарабатываем гораздо больше».

После этого он выступил с коротким монологом:

«Я прошу прощения у студии и у людей, находящихся дома, которые, возможно заинтересованы в ответах. «Интер» сильнее нас в обычных условиях, в необычных – гораздо сильнее. В прошлом году у него было на 29 очков больше. Сегодня из-за коронавируса и дисквалификаций наша ситуация была шаткой. Учитывая наш нулевой атакующий потенциал, важно было использовать те 2-3 момента, которые у нас могли появиться. В итоге у нас было 3 момента, но мы не забили. Когда играешь с такой оборонительной структурой, как мы, нельзя позволить себе пропускать такие мячи, как первый и третий. Рефери отработал хорошо. Кристанте можно было дать желтую карточку, у нас самая недисциплинированная команда в Серии А. У нас потрясающая статистика карточек. Поздравляю «Интер» и желаю удачи во вторник в матче с «Реалом». Всем спасибо, до свидания».

Напомним, в прошлом матче «Рома» уступила «Болонье».