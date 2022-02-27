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Ващук: «Четвертый день нахожусь в Гостомеле с детьми. Сидим в подвале, считаем взрывы»

Бывший футболист «Динамо» сообщил, что из города невозможно выехать
Футбол
12:47
Ващук: «Четвертый день нахожусь в Гостомеле с детьми. Сидим в подвале, считаем взрывы»
Фото: Антикор

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук в Facebook сообщил, что сейчас находится в Гостомеле, где идут ожесточенные бои между украинской армией и российскими захватчиками:

«Друзья, четвертый день я нахожусь в Гостомеле с детьми. Сейчас отключили электричество, соответственно связи больше не будет. Бережем заряды на телефонах, поэтому звонить не нужно. У нас пока все ок. Сидим в подвале, считаем взрывы.

Ракета прилетела прямо за забор, стреляют уже четвертые сутки практически без перерывов. Про «уезжай» не пишите, выехать отсюда нельзя. Безопаснее оставаться в подвале. Надеюсь на быстрое развитие событий. Все будет хорошо. Мира нам всем».


россия атаковала Украину 24 февраля. Их власти рассчитывали захватить Украину за несколько часов, однако наши войска дали отпор захватчикам и вскоре могут перейти в контрнаступление.

Напомним, Юрий Вернидуб вернулся в Украину уже после начала военных действий.

Сергей Остапенко
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