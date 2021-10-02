Ващук – о матче «Динамо» – «Шахтер»: «Если арбитр будет ввязываться часто, то мы не увидим красоты игры»

Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший защитник Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Шахтером» в 10-м туре УПЛ.

А вот насколько уровень футболистов позволит нам увидеть красоту футбола - это другой вопрос. Если отталкиваться от Суперкубка, не думаю, что это значимый матч. У «Шахтера» и «Динамо» матчи всегда как кубковые, по характеру.

Делать ли людям ставки на пенальти как в матче «Динамо» - «Александрия»? Не знаю, но всякое может быть. Если судья будет давать играть, это будет интереснее. А если он будет ввязываться в игру театральных футболистов, то мы не увидим красоты игры».