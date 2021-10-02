Алан Патрик: «Независимо от Лиги чемпионов, афиша матча «Динамо» – «Шахтер» говорит сама за себя»
Ващук – о матче «Динамо» – «Шахтер»: «Если арбитр будет ввязываться часто, то мы не увидим красоты игры»
Встреча состоится 3 ноября
2 октября 13:28
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший защитник Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Шахтером» в 10-м туре УПЛ.
«Ожидаю яркую игру. Вне зависимости от Суперкубка, Кубка или чемпионата Украины, даже если бы «Шахтер» и «Динамо» встретились в еврокубках, была бы бескомпромиссная игра. Все, кто выйдут на поле, будут биться.
А вот насколько уровень футболистов позволит нам увидеть красоту футбола - это другой вопрос. Если отталкиваться от Суперкубка, не думаю, что это значимый матч. У «Шахтера» и «Динамо» матчи всегда как кубковые, по характеру.
Делать ли людям ставки на пенальти как в матче «Динамо» - «Александрия»? Не знаю, но всякое может быть. Если судья будет давать играть, это будет интереснее. А если он будет ввязываться в игру театральных футболистов, то мы не увидим красоты игры».
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