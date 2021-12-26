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Ващук рассказал, кто поможет Миколенко быстрее заиграть в Англии

Экс-защитник «Динамо» – о потенциальном трансфере пока что оборонца киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
15:50
Ващук рассказал, кто поможет Миколенко быстрее заиграть в Англии
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук оценил перспективы оборонца киевлян Виталия Миколенко в Англии. Футболист близок к переходу в «Эвертон».

Сможет ли Миколенко с первых матчей заиграть за «Эвертон»? Я так понимаю, что в мире высококлассных футболистов не так много. Поэтому Миколенко может заиграть, но ему будет тяжело. Все-таки английский футбол немножко другой. Английский футбол – силовой.

Я думаю, что Миколенко возмужает. Думаю, что Виталику Ярмоленко и Зинченко подскажут в плане адаптации. Мне кажется, что он поменяет какие-то акценты, прислушается к более опытным людям. Миколенко в Англии будет не один, скажем так. Надеюсь, что ребята ему подскажут, помогут в плане адаптации. А все остальное зависит от него. Такой шанс предоставился! Им надо воспользоваться.

Кто еще из динамовцев близок к тому, чтобы перейти в европейские клубы? Цыганкова уже давно сватают в Европу. На самом деле, у нас также классные вратари. Я не знаю трансферную политику «Динамо». Надо знать, кого они хотят продать и кого хотят купить. Но «Динамо» надо однозначно усиливаться и укрепляться. Киевлянам нужно искать хороших футболистов.

Ранее авторитетный источник сообщил, что осталось только дождаться официального объявления о трансфере Миколенко.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Владислав Ващук Динамо Киев Виктор Цыганков Андрей Ярмоленко Александр Зинченко

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