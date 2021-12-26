Ващук рассказал, кто поможет Миколенко быстрее заиграть в Англии

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук оценил перспективы оборонца киевлян Виталия Миколенко в Англии. Футболист близок к переходу в «Эвертон».

Я думаю, что Миколенко возмужает. Думаю, что Виталику Ярмоленко и Зинченко подскажут в плане адаптации. Мне кажется, что он поменяет какие-то акценты, прислушается к более опытным людям. Миколенко в Англии будет не один, скажем так. Надеюсь, что ребята ему подскажут, помогут в плане адаптации. А все остальное зависит от него. Такой шанс предоставился! Им надо воспользоваться.

Кто еще из динамовцев близок к тому, чтобы перейти в европейские клубы? Цыганкова уже давно сватают в Европу. На самом деле, у нас также классные вратари. Я не знаю трансферную политику «Динамо». Надо знать, кого они хотят продать и кого хотят купить. Но «Динамо» надо однозначно усиливаться и укрепляться. Киевлянам нужно искать хороших футболистов.