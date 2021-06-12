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Ващук: «Я верю в сборную Украины в матче с Нидерландами»

Команда Шевченко проведет встречу с грозным соперником уже завтра.
Футбол Евро-2020
21:45
Ващук: «Я верю в сборную Украины в матче с Нидерландами»
Владислав Ващук / Фото: УНИАН

Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча «сине-желтых» с Нидерландами на Евро-2020.

«Конечно, я верю в сборную Украины. Буду болеть за «желто-синих», а также переживать за них. Интересно будет наблюдать за работой, которую провел тренерский штаб Андрея Николаевича Шевченко. Хочу пожелать нашей сборной только победы.

Первая игра будет определяющая, но в целом самым важным будет второй матч, как ни странно. Понятно, что в первой игре будут еще нервы. Но самое главное, быть на футбольном поле самими собой и сделать все то лучшее, что от них зависит. Не нужно обращать внимание на какие-то разговоры и все остальное из информпространства, меньше читать. И, самое главное, нужно показать игру.

Возможно ли сыграть вничью? Я думаю, этот чемпионат Европы будет непредсказуем. Очень много факторов влияет на матчи. Это и тесты на коронавирус, которые никто не может предугадать. Команды рассчитывают на одно, а получается другое. Тем и интересен футбол. Если соперник сильнее, не факт, что он может победить.

Сегодня уровень футболистов, а особенного тренерского штаба очень высок. Будет интересно понаблюдать за тем, как взаимодействует тренерский штаб с игроками, как футболисты доверяют тренерскому штабу, как они придерживаются тактики и стратегии».


Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в 22:00 в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Нидерланды - Украина

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