Ярмоленко поблагодарил болельщиков за атмосферу во время матча с Францией
Вацко: «Боснийцы были более зубастыми против Франции, чем украинцы»
Известный комментатор высказался по поводу ничьей с действующим чемпионом мира и выделил Ярмоленко
19:22
Виктор Вацко / Фото - Вацко Live
Известный комментатор Виктор Вацко поделился в эфире программы «Великий футбол» впечатлениями от матча отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция (1:1).
Изменилась мотивация. Изменилась стратегия игры. В матче с Казахстаном мы были явными фаворитами. С Францией был прагматизм. Моментами, казалось, было много прагматизма.
Сборной нужно делать комплименты за игру в обороне, за дисциплину, за организацию, за самоотдачу. Воплощение этой самоотдачи – Андрей Ярмоленко. С другой стороны, мне бы хотелось больше атакующей смелости. Боснийцы были более зубастыми против Франции.
Ранее Ярмоленко поблагодарил болельщиков за атмосферу во время матча с Францией.
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