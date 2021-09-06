Вацко: «Боснийцы были более зубастыми против Франции, чем украинцы»

Виктор Вацко / Фото - Вацко Live

Известный комментатор Виктор Вацко поделился в эфире программы «Великий футбол» впечатлениями от матча отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция (1:1).

Сборной нужно делать комплименты за игру в обороне, за дисциплину, за организацию, за самоотдачу. Воплощение этой самоотдачи – Андрей Ярмоленко. С другой стороны, мне бы хотелось больше атакующей смелости. Боснийцы были более зубастыми против Франции.