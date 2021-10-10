Вацко: «Для Петракова схема важнее Малиновского»

Хавбек не вписывается в тактические построения специалиста

Александр Петраков / фото - Eurosport

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко рассказал о философии игры Александра Петракова:

Можно ли сказать, что в команде Петракова схема и тактические наработки важнее имен?

«Я думаю, да. Думаю, можно об этом говорить. Нам уже история, практика показывает. У Петракова есть свое видение футбола, есть свой подход к футболу. Эти видение и подход принесли ему результат, в том числе и на чемпионате мира U-20. И то, во что он верит. Если ты веришь в свою схему, свой подход, если он дает результат – конечно, ты работаешь по этой модели. Последнее дело - осуждать любого тренера, его стиль игры. Главное в футболе - результат. И мне в первом тайме и в конце второго сборная Украины очень понравилась скоростными переходами от оборонительной работы к атакующей. Является ли это фишкой стиля Петракова? Я очень хочу увидеть сборную Украины в матче, когда она будет вынуждена играть первым номером, вскрывать дисциплинированную оборону соперника. Пока мы все знакомимся с футболом, который предлагает Петраков нашей сборной. Но то, что для него имена отходят на второй план... История с Малиновским это показывает. И эта история показательна».

После сентябрьских матчей Петраков решил не вызывать Малиновского в сборную. Многие не поняли это решение и настолько утомили специалиста вопросами о хавбеке, что он уже ели сдерживается, чтобы не сказать лишнего.

Ранее сам Руслан заявил о готовности в любое время вернутся в национальную команду.