Вацко: «Петракову и Малиновскому нужно спрятать свое эго и сесть за стол переговоров»
Вацко: «FIFA гонится за наживой»
Эксперт высказался против проведения ЧМ каждые 2 года
Виктор Вацко / Фото: Youtube
Футбольный комментатор Виктор Вацко высказался против проведения чемпионата мира каждые 2 года.
«Сейчас большие футбольные организации, в частности FIFA, гонятся за экономичной наживой. Они хотят зарабатывать больше и больше. Для такой футбольной страны как Украина, проведение ЧМ два раз в два года - это хорошо, потому что мы тоже будем зарабатывать какие-то деньги. Также, благодаря успехам нашей сборной мы будем иметь возможность играть с топовыми сборными.
Для топовых же сборных – такое нововведение станет негативным фактором. Большим обилием турниров уже недовольны не только тренеры, которые не имеют нормального тренировочного процесса, но и футболисты. Футбол из действа превращается в рутину».
Ранее стало известно, что 12 европейских сборных хотят выйти из FIFA после 2026-го года.
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