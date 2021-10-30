Вацко: «FIFA гонится за наживой»

Эксперт высказался против проведения ЧМ каждые 2 года

Виктор Вацко / Фото: Youtube

Футбольный комментатор Виктор Вацко высказался против проведения чемпионата мира каждые 2 года.

«Сейчас большие футбольные организации, в частности FIFA, гонятся за экономичной наживой. Они хотят зарабатывать больше и больше. Для такой футбольной страны как Украина, проведение ЧМ два раз в два года - это хорошо, потому что мы тоже будем зарабатывать какие-то деньги. Также, благодаря успехам нашей сборной мы будем иметь возможность играть с топовыми сборными. Для топовых же сборных – такое нововведение станет негативным фактором. Большим обилием турниров уже недовольны не только тренеры, которые не имеют нормального тренировочного процесса, но и футболисты. Футбол из действа превращается в рутину».

Ранее стало известно, что 12 европейских сборных хотят выйти из FIFA после 2026-го года.