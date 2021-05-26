Вацко: «Надеюсь, Де Дзерби приехал в нашу страну не просто заработать денег»

Виктор Вацко / фото - football24

Комментатор Виктор Вацко поделился на своей странице в Facebook мыслями о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера»:

Вероятно, самый перспективный тренер Италии. С именем, которое футбольным людям не нужно искать в Википедии. С постоянными современными небанальными взглядами на футбол. С философией атакующей игры, которая строится на контроле мяча, доминировании на поле – на 100% идентифицируется с многолетней философией его нового клуба.

Этот трансфер, безусловно, даст дополнительного сияния конкурентной борьбе «Шахтера» с «Динамо» в украинском чемпионате.

Рискну спрогнозировать – без каких-либо инсайдов, – что под Де Дзерби «Шахтер» пополнит свой состав несколькими новыми игроками, но одновременно продолжит делать акцент на развитие молодых талантов, которые уже сейчас есть в команде.

Однозначно понятно, что амбиции и клуба, и тренера не будут ограничиваться только успехом на внутриукраинской арене.

Надеюсь, Де Дзерби приехал в нашу нефутбольную, по меркам европейских топов, страну не просто заработать денег, но и наполнить свой еще пустой тренерский музей трофеями и громко заявить о себе на уровне Лиги чемпионов».