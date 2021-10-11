Вацко: «Нужно надеяться на то, что финны и боснийцы сыграют вничью»

Далее у сборной Украины в отборе на ЧМ только матчи с одним из прямых конкурентов

Виктор Вацко / Фото - Вацко Live

Известный комментатор Виктор Вацко проанализировал в эфире программы «Великий футбол» ситуацию в группе сборной Украины перед матчем отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 12 октября.

В случае, если мы наберем в играх с Боснией четыре очка, у нас будет преимущество по личным встречам. Дальше нужно будет считать. Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Нам нужно надеяться на то, что финны и боснийцы сыграют вничью. Для нас это финальные матчи.

За игрой отбора на ЧМ-2022 можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.