Вацко о переносе матча «Ингулец» – «Динамо»: «Должно быть уважение к чемпионату»

Эксперт удивился смене даты игры ради товарищеской встречи

Виктор Вацко / фото - Футбол 1/2/3

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал перенос матча УПЛ между «Ингульцом» и «Динамо» ради того, чтобы киевляне провели контрольный поединок с «Интером»:

«Наш чемпионат становится каким-то импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. «Динамо» приедет играть на матч-открытие стадиона «Ингульца». Вопрос в том, построят ли стадион? «Минай» в прошлом сезоне два раза договорился играть с «Динамо» в Киеве. Должно быть уважение к чемпионату. Самое интересное, что никто ничего не нарушил. В регламенте написано, что по соглашению сторон можно матч перенести».

Киевляне обосновали эту просьбу необходимостью подготовиться к Лиге чемпионов путем товарищеского матча с чемпионами «Италии». Правда подопечным Мирчи Луческу не удалось одержать победу, и они уступили «Интеру» с разгромным счетом.

Напомним, стало известно, когда Луческу вернется к полноценной работе.