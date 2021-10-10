Вацко – о пресс-конференции Петракова: «Если он выигрывает, то может хоть на руках приходить»

Тренер удивил журналистов своим поведением

Александр Петраков / фото - УАФ

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал необычную пресс-конференцию Александра Петракова, где он в общей сложности сказал лишь 37 слов:

«Я посмотрел пресс-конференцию Петракова. Какие вопросы, такие и ответы. «Вы хотите выиграть?». «Да нет, не хочу. Я туристом поехал. Финляндии купить две бутылочки». К разговорам, к интервью надо готовиться немножко. Дальше – это уже его желание. А что ему сказать? «Нет у нас травмированных, кроме Буяльского, кроме Миколенко, у которого травма...» Это и так все знают. Петракову тяжело с первого дня в этой сборной. И он постоянно от матча к матчу делал себе тяжелее. Он попал в очень серьезную зону турбулентности, приняв сборную. А то, как он себя ведет на пресс-конференции – это 20-й вопрос, если он выигрывает матчи. Если он выигрывает матчи – он может на руках приходить на пресс-конференции».

Сначала специалист очень открыто общался с прессой, говоря все, что он думал, но сильное давление и постоянная критика заставили тренера немного поменять свой стиль ответов.

Сам тренер объяснил такие лаконичные высказывания на пресс-конференции.