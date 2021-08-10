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Вацко – о вылете «Колоса» из ЛК: «Все смеялись, что Селезнев забивал в «Колосе» только с пенальти»

Сразу три игрока не реализовали пенальти
Футбол Лига конференций UEFA
22:40
Вацко – о вылете «Колоса» из ЛК: «Все смеялись, что Селезнев забивал в «Колосе» только с пенальти»
Евгений Селезнев / фото - ФК Колос

После двух напряженных матчей и серии пенальти «Колос» вылетел из Лиги конференций, уступив карагандинскому «Шахтеру». Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал вылет ковалевской команды:

«Колос вторую серию пенальти играет: с киевским Динамо в Кубке Украины в прошлом сезоне и вот сейчас с Шахтером Караганда. 

Я вижу, что действительно с Женей Селезневым поспешили. Нужно возвращать. Все смеялись, что Селя только с пенальти забивал, а получается, что кроме Сели никто пенальти бить не умеет. Еще Ориховский бил пенальти, но он сейчас в Рухе.

На самом деле Костышин говорил перед матчем, что он бы не хотел серию пенальти. И вот, я так понимаю, мы увидели почему».

Половину прошлого сезона опытный форвард провел в составе «Колоса», где забил пять голов – все с пенальти.

Текущий сезон Селезнев начал в составе «Миная», но дебютный гол на закарпатский клуб он еще не забил.

В серии послематчевых пенальти против карагандинского «Шахтера» сразу три игрока ковалевского клуба не смогли реализовать удары с 11-метровой отметки.

Напомним, бывший гендиректор «Зари» жестко прокомментировал вылет украинских команд из ЛК.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Колос Шахтер Караганда

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