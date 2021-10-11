Вацко – об игре Финляндии против Украины: «Может, лучше не прессинговать, чем делать это лишь бы как?»

Виктор Вацко / Фото - UEFA

Известный комментатор Виктор Вацко поделился в эфире программы «Великий футбол» мнением по поводу матча отбора на чемпионат мира-2022 Финляндия – Украина (1:2).

Кто-то увидел классный, организованный прессинг от финнов? Может лучше вообще не прессинговать, чем прессинговать лишь бы как? В моменте с первым голом, Томас Лам контролировал левую ногу Андрея Ярмоленко, а тот переложил мяч под правую ногу и пробил.

Для меня, это команда Ярмоленко. Мы увидели две разные сборные Финляндии. В марте они отдали нам мяч, стали в две линии 5–4–1 и играли на отбой. В этом матче они пытались выходить из обороны в атаку через короткие и средние передачи.

Я считаю, что максимальная скорость в переходных фазах – требование современного футбола. В контратаках сборной Украины мне не хватало последнего паса, последнего удара, последнего решения. Финны создали два стопроцентных момента, в которых выручил Пятов.

Но остается двоякое впечатление. С одной стороны, Украина контролировала игру, а с другой стороны, такие игры не нужно доводить до инфаркта, нужно закрывать раньше. У финнов были огромные проблемы в опорной зоне. В моменте с нашим вторым голом Цыганков находится в 16-ти метрах от ворот и никого из соперников рядом нет. Мне кажется, что сборная стала более рациональной в обороне.