Вацко: «Полное фиаско УАФ. Поставьте тогда меня тренером сборной. Я уже отмазки знаю»
Известный комментатор и эксперт Виктор Вацко высказался о ситуации с назначением нового главного тренера сборной, которого все еще нет.
«То, что сейчас происходит с нашей сборной – полное фиаско УАФ. Полное фиаско. Мы без главного тренера за две недели до отборочной игры против Казахстана.
Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных? Я не понимаю, какие юридические коллизии могут быть? Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то уже к 20-25 июля у меня должна быть замена.
Без юридических коллизий. Кто сейчас несет ответственность за вызванных в сборную футболистов? Это же не выбор главного тренера. Это не его виденье.
Я вообще такой ситуации не помню за всю историю сборной Украины. У нас сейчас 1 и 4 сентября будет сезон скидок. Сначала Шевченко набрал 3 очка за 3 поединка, вместо 7 пунктов – уже скидка.
Меня назначили за 2 недели до матчей, я не успел подготовить команду – еще одна скидка. Игроков выбирал Блохин или Михайличенко – скидка.
Это просто сезон скидок для нового тренера. Поставьте меня тогда. Я уже отмазки знаю.
Знаю, что сказать, если я проиграю Казахстану, а там будет очень сложная игра. Или если проиграю Франции. Но там еще ладно, действующие чемпионы мира».
Вероятно, новым тренером будет Александр Петраков.
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