Вацко: «Полное фиаско УАФ. Поставьте тогда меня тренером сборной. Я уже отмазки знаю»

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Известный комментатор и эксперт Виктор Вацко высказался о ситуации с назначением нового главного тренера сборной, которого все еще нет.

Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных? Я не понимаю, какие юридические коллизии могут быть? Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то уже к 20-25 июля у меня должна быть замена.

Без юридических коллизий. Кто сейчас несет ответственность за вызванных в сборную футболистов? Это же не выбор главного тренера. Это не его виденье.

Я вообще такой ситуации не помню за всю историю сборной Украины. У нас сейчас 1 и 4 сентября будет сезон скидок. Сначала Шевченко набрал 3 очка за 3 поединка, вместо 7 пунктов – уже скидка.

Меня назначили за 2 недели до матчей, я не успел подготовить команду – еще одна скидка. Игроков выбирал Блохин или Михайличенко – скидка.

Это просто сезон скидок для нового тренера. Поставьте меня тогда. Я уже отмазки знаю.

Знаю, что сказать, если я проиграю Казахстану, а там будет очень сложная игра. Или если проиграю Франции. Но там еще ладно, действующие чемпионы мира».