Вацко: «Пусть сборная играет в «издевательство» над футболом, но обыгрывает Казахстан 5:0»
Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал ситуацию сборной Украины накануне отборочных матчей ЧМ-2022:
«Могу сказать, что УАФ попала в очень щекотливую ситуацию. Сейчас же мы все понимаем, с той информацией, которая поступает отовсюду, что выбор УАФ был однозначен и единодушен. Этот выбор был Сергей Ребров и в принципе логика в этом выборе понятна на 100%. Просто пригласив Андрея Шевченко на пост главного тренера национальной команды Андрей Павелко купил Майбах для нашего футбола, просто на такой уровень был поднят сборную, потому что все говорили, что тренерский штаб самый дорогой в истории национальной сборной. Там были прекрасные итальянские специалисты - Тассотти, Мальдера. Тренерский штаб был очень большой и люди показали, что они знают свою работу, то есть с этой точки зрения, я могу сказать, что деньги были потрачены не зря.
Еще один очень важный момент назначения Шевченко и этих пяти лет работы Шевченко, это тот факт, что Шевченко постоянно говорил о том, что нужно выстраивать структуру, все сборные всех возрастов должны играть по той же модели, что и национальная сборная. Футболисты молодежных, юниорских сборных должны быть готовы играть по модели, по схеме, по структуре национальной сборной, то есть когда они вливаются туда, они должны понимать, что хочет от них тренерский штаб и вот так эту вертикаль начали выстраивать в нашем футболе. Ребров, который видит футбол подобным образом, который строит игры своей команды, мы это видели в киевском Динамо, кто внимательно следил за «Ференцварошем» - видел в «Ференцвароше» - его взгляды конечно похожи и на мой взгляд. Логика Реброва, логика Маркевича, логика УАФ в этом выборе есть.
Петраков - строгий мужик и он о результате. Пусть они играют в «издевательство» над футболом, но обыгрывают Казахстан 5:0, пусть «издеваются» над футболом, как хотят, но 1:0 обыгрывают Францию или в ничью сыграют. Курочка по зернышку. Когда состав сборной Украины играет в ничью 1:1 с «Ингульцом» и еще половина претендентов, мечтающих попасть в сборную Украины, там по три пропускают «Рапида».
Также команде придется справляться без двух основных вратарей. Андрею Пятову даже пришлось повременить с уходом из сборной.
Отборочные матчи ЧМ-2022 состоятся 1 и 4 сентября с Казахстаном и Францией соответственно.
Напомним, ранее Петраков рассказал, при каком условии ветераны будут играть за сборную.
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