Вацко: «Пусть сборная играет в «издевательство» над футболом, но обыгрывает Казахстан 5:0»

Виктор Вацко / фото - dynamo.kiev

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал ситуацию сборной Украины накануне отборочных матчей ЧМ-2022:

Еще один очень важный момент назначения Шевченко и этих пяти лет работы Шевченко, это тот факт, что Шевченко постоянно говорил о том, что нужно выстраивать структуру, все сборные всех возрастов должны играть по той же модели, что и национальная сборная. Футболисты молодежных, юниорских сборных должны быть готовы играть по модели, по схеме, по структуре национальной сборной, то есть когда они вливаются туда, они должны понимать, что хочет от них тренерский штаб и вот так эту вертикаль начали выстраивать в нашем футболе. Ребров, который видит футбол подобным образом, который строит игры своей команды, мы это видели в киевском Динамо, кто внимательно следил за «Ференцварошем» - видел в «Ференцвароше» - его взгляды конечно похожи и на мой взгляд. Логика Реброва, логика Маркевича, логика УАФ в этом выборе есть.

Петраков - строгий мужик и он о результате. Пусть они играют в «издевательство» над футболом, но обыгрывают Казахстан 5:0, пусть «издеваются» над футболом, как хотят, но 1:0 обыгрывают Францию ​​или в ничью сыграют. Курочка по зернышку. Когда состав сборной Украины играет в ничью 1:1 с «Ингульцом» и еще половина претендентов, мечтающих попасть в сборную Украины, там по три пропускают «Рапида».