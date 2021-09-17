Вацко: «Разбрасываться такими футболистами как Малиновский – огромная роскошь»

Руслан Малиновский / фото - УАФ

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко на своей странице в Instagram прокомментировал решение Александра Петракова не вызывать хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского на матчи квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Финляндии:

Александр Петраков, не вызвав Руслана Малиновского на ближайшие матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины, показал, что не готов идти на компромиссы и добровольно отказался от услуг одного из сильнейших украинских футболистов современности.

К сожалению, наша по-футбольному богата на таланты, но также по-футбольному скупая на возможности страна не может похвастаться большим количеством футболистов высокого класса. И разбрасываться такими – огромная роскошь, на мой взгляд.

Но Петраков сделал свой выбор. Сделал свою ставку. И какие бы оценочные суждения мы все сейчас ни выдвигали бы, правда будет одной. Достигнет Петраков результата без Малиновского – будет на коне. Не достигнет – окажется, как говорил когда-то Андрей Ярмоленко, под конем. А мы все – без чемпионата мира 2022».